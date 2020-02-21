"Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник!" В Москве таксиста избили за замечание

Следователем следственного отдела по городу Люберцы СК по Московской области сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы Владиславу Панфилову и его 24-летнему знакомому уже предъявлено обвинение по двум уголовным статьям. Одно из них - тяжкое. Это разбойное нападение на водителя такси и умышленное повреждение его имущества (ч. 2 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По ходатайству следствия оба отправлены под домашний арест.

Корреспонденту "РГ" в областном СК рассказали омерзительные детали того, что случилось. 16 февраля 2020 года обвиняемые, которые уже были сильно в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Было это под утро и компания провела ночь в увеселительном заведении. За рулем машины сидел 30-летний Руслан Хисмятуллов. В салоне пассажиры вели себя безобразно - швыряли друг в друга окурками, бросались коробками сока и поливали им друг друга. В конце- концов водитель не выдержал и сделал замечание. Пассажиры велели ему остановить машину и стали "разбираться". Были руками и ногами, подобранной палкой, разбили машину. А еще украли кошелек водителя, где лежал его заработок - 10 тысяч рублей. Грозили посадить водителя, и о своей принадлежности к полиции тоже не забыли прокричать. Их "подвиги" сняли пассажиры соседних машин. Так что все доказательства, как говорится, на лицо.

Пострадавший от диких пассажиров Руслан Хисмятуллов - рассказал, что посадил этих граждан в Кунцеве, они попросили отвезти в Люберцы.

"Всю поездку они вели себя вызывающе, матерились, толкали меня. Я понял, что они находятся под воздействием каких-то веществ, - рассказывает потерпевший. - Я им сообщил: ребята, если вы не прекратите вести себя таким образом, то ваша поездка закончится. На что мне было сказано: "Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник! Мы тебя закроем по статье!"

Вызванная потом водителя полиция очень быстро установила, что разбойником оказался младший сержант полиции - 24-летний Владислав Панфилов.

При задержании полицейский оказывал сопротивление даже своим же коллегам. Они были вынуждены заковать его в наручники.

Владислав Панфилов живет в Люберцах. Там же и будет ждать суда.