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21.02.2020 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник!" В Москве таксиста избили за замечание

Текст: Наталья Козлова
Министерство внутренних дел отреагировало на дикую выходку своего пьяного сотрудника, который покуражился в компании друзей - избил и ограбил таксиста. Столичный главк МВД сообщил, что полицейского быстро уволили "по отрицательным мотивам", а его начальников накажут. Как - пока не сказали. Тем временем сотрудники Следственного комитета тоже оперативно отреагировали на резонансное происшествие.

Следователем следственного отдела по городу Люберцы СК по Московской области сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы Владиславу Панфилову и его 24-летнему знакомому уже предъявлено обвинение по двум уголовным статьям. Одно из них - тяжкое. Это разбойное нападение на водителя такси и умышленное повреждение его имущества (ч. 2 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По ходатайству следствия оба отправлены под домашний арест.

Корреспонденту "РГ" в областном СК рассказали омерзительные детали того, что случилось. 16 февраля 2020 года обвиняемые, которые уже были сильно в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Было это под утро и компания провела ночь в увеселительном заведении. За рулем машины сидел 30-летний Руслан Хисмятуллов. В салоне пассажиры вели себя безобразно - швыряли друг в друга окурками, бросались коробками сока и поливали им друг друга. В конце- концов водитель не выдержал и сделал замечание. Пассажиры велели ему остановить машину и стали "разбираться". Были руками и ногами, подобранной палкой, разбили машину. А еще украли кошелек водителя, где лежал его заработок - 10 тысяч рублей. Грозили посадить водителя, и о своей принадлежности к полиции тоже не забыли прокричать. Их "подвиги" сняли пассажиры соседних машин. Так что все доказательства, как говорится, на лицо.

Фото: iStock
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Пострадавший от диких пассажиров Руслан Хисмятуллов - рассказал, что посадил этих граждан в Кунцеве, они попросили отвезти в Люберцы.

"Всю поездку они вели себя вызывающе, матерились, толкали меня. Я понял, что они находятся под воздействием каких-то веществ, - рассказывает потерпевший. - Я им сообщил: ребята, если вы не прекратите вести себя таким образом, то ваша поездка закончится. На что мне было сказано: "Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник! Мы тебя закроем по статье!"

Вызванная потом водителя полиция очень быстро установила, что разбойником оказался младший сержант полиции - 24-летний Владислав Панфилов.

При задержании полицейский оказывал сопротивление даже своим же коллегам. Они были вынуждены заковать его в наручники.

Владислав Панфилов живет в Люберцах. Там же и будет ждать суда.

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