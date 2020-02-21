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21.02.2020 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завпроизводством в Брянске оштрафовали за отравление детей кефиром

Текст: Антон Валагин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд в Брянске вынес приговор бывшей заведующей производством на молокозаводе. Женщину признали виновной по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

Фото: iStock
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В феврале 2019 года предприятие выпустило некачественный кефир с бактериями кишечной палочки. Продукт доставили в детские сады города, там отравились 16 детей.

Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил, сообщили в прокуратуре региона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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