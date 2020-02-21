Завпроизводством в Брянске оштрафовали за отравление детей кефиром

Суд в Брянске вынес приговор бывшей заведующей производством на молокозаводе. Женщину признали виновной по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

В феврале 2019 года предприятие выпустило некачественный кефир с бактериями кишечной палочки. Продукт доставили в детские сады города, там отравились 16 детей.

Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил, сообщили в прокуратуре региона.