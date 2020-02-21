Под Хабаровском спасатели обнаружили труп в ушедшей под лед машине

Возле села Воронежское-3 Хабаровского края спасатели на дне Амура обнаружили в машине труп мужчины, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

Тело подняли на поверхность, поиски второго человека продолжаются.

Напомним, что 13 февраля рыбаки на трех машинах ехали по льду реки. Сначала в полынью, находящуюся в 50-70 метрах от берега, провалился УАЗ Патриот. За внедорожником следовала Тойота. Она также стала уходить под воду, но ее водитель смог выбраться через окно и добраться до суши. Третий автомобиль успел затормозить и вернуться на крепкий лед.

С начала работ совместной группой спасателей краевого отряда и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ обследовано 27 тысяч 650 квадратных метров речного дна.