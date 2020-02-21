В Дзержинске нашли погибших лошадей из частной "конюшни - концлагеря"

Лошади, содержавшиеся в ненадлежащих условиях в частной конюшне под Дзержинском, найдены погибшими. Комитет госветнадзора по Нижегородской области устанавливает причины смерти животных.

Двух мертвых лошадей в лесополосе неподалеку от конюшни нашли зоозащитники, пишет "Интерфакс". Предположительно, животные погибли в середине февраля. Их останки были прикрыты еловыми ветками.

Ранее жалобы на содержание животных в этой конюшне в комитет госветнадзора не поступало. О полицейской проверке по заявлениям зоозащитников стало известно 18 февраля.

В соцсетях появились сообщения о том, что хозяйка превратила конюшню в "концлагерь", животные там погибают от голода. Выездная проверка лошадей на месте не обнаружила, но признала, что объект находится в неудовлетворительном состоянии, крыша у него отсутствует, а общий вид - запущенный.