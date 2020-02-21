В Перми после трагедии в отеле "Карамель" закрыли 18 хостелов

После проверки прокуратуры Пермского края в Перми была приостановлена деятельность 18 мини-отелей, расположенных преимущественно в подвальных помещениях.

Как пояснили в краевой прокуратуре, всего было проверено 87 организаций, оказывающих гостиничные услуги в нежилых помещениях многоквартирных домов. По итогам проверки были сделаны выводы о том, что собственники некоторых объектов грубо игнорируют требования пожарной безопасности. После обращения в суд деятельность этих организаций была приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Напомним, что прокурорская проверка гостиниц последовала после трагедии в отеле "Карамель". Подвальное помещение, где были расположены гостиничные номера, затопило кипятком из прорвавшейся трубы. В результате происшествия погибли пять человек.