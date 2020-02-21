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21.02.2020 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске задержан водитель, сбивший тележурналиста

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Красноярске водитель, сбивший журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан на 48 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Напомним, накануне Павел Брыкин пытался взять интервью у Алексея Талюка, помощника бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова. Однако мужчина, находившийся за рулем Mercedes, решительно уклонился от беседы и, сделав резкий маневр, наехал на журналиста.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Нападения на журналистов

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