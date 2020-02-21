В Красноярске задержан водитель, сбивший тележурналиста

В Красноярске водитель, сбивший журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан на 48 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Напомним, накануне Павел Брыкин пытался взять интервью у Алексея Талюка, помощника бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова. Однако мужчина, находившийся за рулем Mercedes, решительно уклонился от беседы и, сделав резкий маневр, наехал на журналиста.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста").