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21.02.2020 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омская полиция начала проверку по факту инцидента в школе № 90. Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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- В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказал "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По предварительным данным, в школе №90 проходили праздничные мероприятия, приуроченные к 23 февраля. Одна из школьниц упала в обморок. Почувствовали себя плохо также еще шесть ее подруг. Все они - ученицы восьмых и седьмых классов. Девочкам вызвали "скорую помощь". Четыре бригады медиков госпитализировали школьниц в токсикологическое отделение Областной детской клинической больницы. Пока официально подтвержден диагноз одной из них - отравление психоактивными веществами.

- Состояние детей улучшается. Если все пойдет так и дальше -вечером они будут отпущены домой в сопровождении родителей или законных представителей, - сообщают в Минздраве региона.

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