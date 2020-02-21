Суд в Сочи заключил под стражу главу Хостинского района

Сегодня в Сочи состоялся суд по делу главы Хостинского района города-курорта Павла Клопотовского, которого задержали 19 февраля по подозрению в коррупции. Клопотовскому отказали в домашнем аресте и заключили под стражу на два месяца, до 19 апреля.

Заседание Центрального районного суда города Сочи проходило в закрытом режиме. Процесс начался в 10.00. Судья Елена Вергунова начала оглашение решения в 16.00. На нем присутствовал корреспондент "РГ".

Когда судебные приставы привели Клопотовского в наручниках в зал судебных заседаний для оглашения приговора, вид у него был довольно очень испуганным, чиновник молчал.

Возле зала судебного заседания было малолюдно. В коридоре находились только два работника администрации Центрального района Сочи.

По информации пресс-службы краевого суда, сегодня "Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по городу Сочи следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района г. Сочи Клопотовского П. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ".

Сообщается что при рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, данные о личности обвиняемого, с учетом которых "суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Клопотовскому П. П. более мягкой меры пресечения и принял решение о заключении его под стражу".

В администрации Сочи не опровергают эту информацию, но пока не комментируют.

Как заявили корреспонденту "РГ" в районной администрации, сейчас обязанности главы Хостинского района исполняет Иван Савин, ранее курирующий там же вопросы организационно-аналитической и кадровой службы. Та же информация значится и на официальном сайте.

- Уже вчера Павла Клопотовского не было на рабочем месте, о причинах неизвестно, - сказали в приемной главы администрации Хостинского района.

Павел Клопотовский работал в администрации Хостинского района Сочи более десяти лет. Сначала он был главой, потом стал заместителем, вице-мэром по вопросам ЖКХ, а затем снова стал руководить районом.