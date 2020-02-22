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22.02.2020 13:51
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной РФ по биатлону назвал обыски спланированной акцией

Текст: Максим Домчев
Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал обыски в расположении команды на чемпионате мира в Италии провокацией со стороны Международного союза биатлонистов.

Хованцев рассказал ТАСС о своем отношении к обыскам, начавшимся в субботу в 6 часов утра. Полиция обыскала гостиничный номер и автомобиль Логинова, а также его тренера Александра Касперовича, забрали у биатлониста мобильный телефон и ноутбук, но отпустили не предъявив никаких обвинений.

Все это стало частью плана IBU по очернению российского биатлона, уверен Хованцев. Он напомнил, что ранее по ходу ЧМ как раз и появилась новость о дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция", - сказал Хованцев.

Свой комментарий произошедшему дал и сосед Логинова по номеру Евгений Гараничев. Он с сарказмом прокомментировал тот факт, что ордер на обыск был выдан 19 февраля, а в "гости" полиция пришла спустя три дня.

"19 февраля пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой", - сказал он.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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