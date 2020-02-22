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22.02.2020 10:13
Рубрика: Спорт

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

В субботу на первенстве мира в Италии должны пройти две эстафетные гонки - у женщин и мужчин.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в Instagram о том, что полиция наведалась в отель российской команды в шесть утра по местному времени. Он также рассказал, что у лидера российской команды Александра Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Руководство Союза биатлонистов России никак не комментирует эту ситуацию.

Однако известно, что после обыска Логинов и Касперович в сопровождении главы СБР Владимира Драчева отправились в полицейский участок. Никаких обвинений пока не выдвинуто.

Логинов и Гараничев входят в состав эстафетной команды, которой сегодня предстоит побороться за медали чемпионата мира. Ранее Логинов выиграл золото и бронзу.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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