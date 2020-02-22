Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
В субботу на первенстве мира в Италии должны пройти две эстафетные гонки - у женщин и мужчин.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в Instagram о том, что полиция наведалась в отель российской команды в шесть утра по местному времени. Он также рассказал, что у лидера российской команды Александра Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон.
Руководство Союза биатлонистов России никак не комментирует эту ситуацию.
Однако известно, что после обыска Логинов и Касперович в сопровождении главы СБР Владимира Драчева отправились в полицейский участок. Никаких обвинений пока не выдвинуто.
Логинов и Гараничев входят в состав эстафетной команды, которой сегодня предстоит побороться за медали чемпионата мира. Ранее Логинов выиграл золото и бронзу.