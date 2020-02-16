Александр Логинов выиграл золото и бронзу на чемпионате мира

Мужская гонка преследования принесла сборной России вторую медаль на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве. Александр Логинов, днем ранее выигравший спринт, на этот раз завоевал бронзу.

У россиянина были все шансы сделать золотой дубль. До четвертого огневого рубежа Логинов уверенно возглавлял гонку, не допустив ни одного промаха. Увы, безупречно пройти заключительную "стойку" у россиянина не получилось. Один промах - и Александра обошли двое, француз Эмильен Жаклен и норвежец Йоханнес Бе. Эта парочка и разыграла титул чемпиона мира. Фаворитом казался скандинав, однако Жаклен грамотно разложил силы на дистанции, и в финишном створе не дал сопернику себя обойти.

Что касается Логинова, бронзовая медаль в пасьюте его не сильно расстроила. Даже несмотря на то, что она вполне могла быть более высокого достоинства.

- На самом деле, сегодня гонка была даже труднее вчерашней, - признался после гонки российский биатлонист. - Все шло по плану до 18-го выстрела, но я все равно рад этой бронзе. Рад завоевать вторую награду на чемпионате мира. Надеюсь, сумею сохранить нынешнюю форму и дальше. От негатива меня очень спасает жена. Каждый час она присылает мне по 3-4 видео, на которых я вижу, как растет и развивается моя дочь. Столько позитива. Что касается вчерашней победы, она меня никак не изменила. Просто приблизила к дому. Все мысли - о чемпионате мира, а затем - о семье и о доме.

Триумф Логинова в спринте, конечно, тоже заслуживает отдельных слов. Хотя бы потому, что благодаря победе в нем прервалась антирекордная серия российских биатлонистов из 28 гонок без медалей.

Александр прошел дистанцию идеально: был быстр на трассе и безошибочен на огневых рубежах. Это позволило оставить позади двух французов, Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада, завоевавших второе и третье места соответственно.

Историческую значимость победы Логинова невозможно недооценить. Все-таки сборная России не брала золото на чемпионатах мира с 2017 года в австрийском Хохфильцене, где в эстафете не было равных нашему квартету в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина. А уж как выглядит личная награда высшего достоинства, наши стреляющие лыжники не видели с 2015 года, когда в финском Контиолахти триумф в индивидуальной гонке праздновала Екатерина Юрлова-Перхт. Ну а мужчины завоевывали последнее личное золото в далеком 2008 году. Тогда в шведском Эстерсунде в спринте сильнейшим оказался Максим Чудов.

Александр Логинов: Гонка преследования получилась даже труднее спринта. Все шло по плану до 18-го выстрела, но я все равно рад этой "бронзе"

К сожалению, на нынешнем чемпионате мира Логинов пока в одиночку отдувается за остальных. В мужской сборной поддержки пока не чувствуется. В спринте Матвей Елисеев показал 12-е время, Никита Поршнев - 21-е, а Евгений Гараничев и вовсе 56-е.

Гонка преследования в этом плане ничего нового не принесла. Гараничев остановился на 34-й позиции, Поршнев на 39-й, а Елисеев и вовсе разочаровал, с семью промахами замкнув список выступавших биатлонистов.

У женщин вокруг да около пьедестала ходит Екатерина Юрлова-Перхт. Специалисты отмечают, что биатлонистка приехала в Антерсельву в неплохой физической форме. Но пока не получается подкрепить ее хорошей стрельбой. И в спринте, и в пасьюте Юрлова-Перхт имела все шансы попасть на пьедестал, однако досадные промахи оставили ее пока без медалей. В спринте Екатерина стала 21-й, а в гонке преследования - 12-й.

Ее коллегам по сборной такие результаты только снятся. У Светланы Мироновой в спринте 38-е место, в пасьюте - 21-е. У Ларисы Куклиной - 48-е и 23-е. Ирина Старых в спринте была 53-й, а в гонке преследования - 24-й. Впрочем, у всех россиян еще есть время, чтобы проявить себя на этом ЧМ.

Между тем Министерство спорта РФ вчера опубликовало заявление по поводу дисквалификации завершивших карьеру Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушении антидопинговых правил.

Отмечается, что минспорт воздержится от подробных комментариев, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS). Со своей стороны министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что "вне зависимости от итогов всех разбирательств Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами прошлых лет".