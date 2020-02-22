В Южной Корее зафиксирована вспышка COVID-19

Эксперты полагают, что это лишь начало, и в ближайшие дни распространение инфекции быстрыми темпами продолжится по стране.

Еще четыре дня назад в Южной Корее был выявлен всего лишь 31 больной, и власти надеялись, что им удалось поставить заслон на пути проникновению COVID-19 в страну из Китая. Однако затем последовал взрывообразный всплеск числа инфицированных на юго-востоке страны в районе четвертого крупнейшего мегаполиса Тэгу, где проживает почти два с половиной миллиона человек. В результате все эти дни цифры заболевших ставили все новые и новые рекорды. Сначала счет пошел на десятки, а теперь и сотни новых больных ежедневно.

Сегодня утром в ходе регулярного брифинга представитель министерства здравоохранения Республики Корея заявила, что за ночь наличие вируса COVID-19 в организме было выявлено у 142 человек, а общая численность инфицированных выросла до 346. Во второй половине дня итоговая цифра достигла уже 433 человек. Получается, что только за сутки число больных увеличилось на 229 человек.

Симптомы, указывающие на вирус, зафиксированы у более 1200 человек, и сейчас врачи ждут результаты анализов. При этом только 18 человек вылечились и покинули клиники, двое уже умерли. По поводу умерших известно, что они ранее страдали от болезней органов дыхания, а COVID-19 стал хотя и не главной причиной, но последним ударом, который не смог вынести обессиленный организм.

Четко определен и главный очаг распространения вируса. Им стал мегаполис Тэгу и расположенный рядом город Чхондо. Более того, уже точно известно, что основная волна инфекции исходит из главной церкви секты "Синчхончжи Есу" (Новая земля Иисуса), которая находится в Тэгу. Более трех четвертей всех заболевших являются либо прихожанами церкви, либо непосредственно связаны с ее членами. Сама же вспышка была спровоцирована 61-летней женщиной, которая была инфицирована, но отказалась сдавать анализы, мотивируя это тем, что не была в Китае, а потому не могла заболеть. В результате она в течение нескольких дней посещала службы церкви, была в больницах, гостинице, ресторанах, заражая людей.

Как следствие - сама церковь в Тэгу и клиника Тэнам в городе Чхондо являются главными "поставщиками" новых зараженных.

Власти предпринимают отчаянные меры, пытаясь остановить распространение инфекции. Город Тэгу и провинция Северная Кенсан, где находится этот мегаполис, а также город Чхондо, объявлены "зонами особых мер". В них закрыты многие общественные места, проводятся меры по дезинфекции. Церковь "Синчхончжи Есу" и все ее филиалы по стране уже прекратили работу, а больница Тэнам в Чхондо, где помимо самих пациентов заразились также врачи и медсестры, полностью на карантине.

Однако, к сожалению, это пока не помогает, а COVID-19 продолжает расползаться по стране. Сейчас больные зарегистрированы во всех без исключения провинциях и городах. Вирус проник и в вооруженные силы, заставив минобороны ввести казарменное положение и запретить для солдат увольнения и встречи с родными.

В Сеуле власти запретили проведение демонстраций и митингов в центре города, опасаясь, что это может способствовать вспышке инфекции. Однако не все общественные организации прислушались к просьбам и доводам властей, некоторые сейчас проводят пикеты. Полиция пообещала, что накажет организаторов, пригрозив силовым разгоном участников, если этого потребует ситуация.