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22.02.2020 11:53
Рубрика: В мире

В Южной Корее зафиксирована вспышка COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее вот уже несколько дней подряд продолжает скачкообразно расти количество инфицированных коронавирусом COVID-19. Сегодня число зараженных возросло еще на 229 человек, общее число больных достигло 433.
Фото: AP Photo/Arek Rataj Фото: AP Photo/Arek Rataj
Фото: AP Photo/Arek Rataj

Эксперты полагают, что это лишь начало, и в ближайшие дни распространение инфекции быстрыми темпами продолжится по стране.

Еще четыре дня назад в Южной Корее был выявлен всего лишь 31 больной, и власти надеялись, что им удалось поставить заслон на пути проникновению COVID-19 в страну из Китая. Однако затем последовал взрывообразный всплеск числа инфицированных на юго-востоке страны в районе четвертого крупнейшего мегаполиса Тэгу, где проживает почти два с половиной миллиона человек. В результате все эти дни цифры заболевших ставили все новые и новые рекорды. Сначала счет пошел на десятки, а теперь и сотни новых больных ежедневно.

Сегодня утром в ходе регулярного брифинга представитель министерства здравоохранения Республики Корея заявила, что за ночь наличие вируса COVID-19 в организме было выявлено у 142 человек, а общая численность инфицированных выросла до 346. Во второй половине дня итоговая цифра достигла уже 433 человек. Получается, что только за сутки число больных увеличилось на 229 человек.

Фото: EPA
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Симптомы, указывающие на вирус, зафиксированы у более 1200 человек, и сейчас врачи ждут результаты анализов. При этом только 18 человек вылечились и покинули клиники, двое уже умерли. По поводу умерших известно, что они ранее страдали от болезней органов дыхания, а COVID-19 стал хотя и не главной причиной, но последним ударом, который не смог вынести обессиленный организм.

Четко определен и главный очаг распространения вируса. Им стал мегаполис Тэгу и расположенный рядом город Чхондо. Более того, уже точно известно, что основная волна инфекции исходит из главной церкви секты "Синчхончжи Есу" (Новая земля Иисуса), которая находится в Тэгу. Более трех четвертей всех заболевших являются либо прихожанами церкви, либо непосредственно связаны с ее членами. Сама же вспышка была спровоцирована 61-летней женщиной, которая была инфицирована, но отказалась сдавать анализы, мотивируя это тем, что не была в Китае, а потому не могла заболеть. В результате она в течение нескольких дней посещала службы церкви, была в больницах, гостинице, ресторанах, заражая людей.

Как следствие - сама церковь в Тэгу и клиника Тэнам в городе Чхондо являются главными "поставщиками" новых зараженных.

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Власти предпринимают отчаянные меры, пытаясь остановить распространение инфекции. Город Тэгу и провинция Северная Кенсан, где находится этот мегаполис, а также город Чхондо, объявлены "зонами особых мер". В них закрыты многие общественные места, проводятся меры по дезинфекции. Церковь "Синчхончжи Есу" и все ее филиалы по стране уже прекратили работу, а больница Тэнам в Чхондо, где помимо самих пациентов заразились также врачи и медсестры, полностью на карантине.

Однако, к сожалению, это пока не помогает, а COVID-19 продолжает расползаться по стране. Сейчас больные зарегистрированы во всех без исключения провинциях и городах. Вирус проник и в вооруженные силы, заставив минобороны ввести казарменное положение и запретить для солдат увольнения и встречи с родными.

В Сеуле власти запретили проведение демонстраций и митингов в центре города, опасаясь, что это может способствовать вспышке инфекции. Однако не все общественные организации прислушались к просьбам и доводам властей, некоторые сейчас проводят пикеты. Полиция пообещала, что накажет организаторов, пригрозив силовым разгоном участников, если этого потребует ситуация.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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