Логинов готов уйти из большого спорта "из-за постоянных нападок"

Российский биатлонист Александр Логинов готов поставить точку в своей карьере. Причиной этого, по его словам, стали "постоянные нападки".

"Сейчас я уже ничему не удивляюсь, - передает ТАСС слова российского спортсмена. - Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать".

По его словам, возраст дает о себе знать.

"Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней", - констатировал спортсмен.