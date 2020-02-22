Логинов и Гараничев примут участие в эстафетной гонке на ЧМ

Александр Логинов и Евгений Гараничев выйдут на старт в составе эстафетной команды.

Об этом "Чемпионату" сообщил главный тренер сборной России Александр Хованцев. Ранее была информация, что из-за субботних событий лидер сборной России Логинов может не выйти на старт.

Эту информацию подтвердил и Twitter Союза биатлонистов России, сообщивший, что Логинов выступит на заключительном этапе гонки. Также в составе команды побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

"Показать характер и сражаться при любых обстоятельствах! В эстафетах на чемпионате мира по биатлону в Антхольце болеем за наших", - говорится в сообщении.

Полиция Италии провела обыски по подозрению в использовании допинга одним спортсменом и тренером. Речь идет об Александре Логинове и его наставнике Александре Касперовиче. В ходе обыска у спортсмена забрали мобильный телефон и ноутбук, обвинения спортсмену предъявлены не были.