Логинов прокомментировал обыски итальянской полиции

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал прошедшие у него и его тренера Александра Касперовича обыски.

Напомним, в субботу в шесть утра в расположение сборной России по биатлону прибыла полиция, которая провела обыски у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По их итогам со стороны правоохранителей никаких обвинений предъявлено не было.

Сам спортсмен возмущен произошедшим.

"Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Это был запрос от IBU по документам", - рассказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Логинов, которому сегодня предстоит выйти на старт эстафетной гонки, признался, что никаких обвинений предъявлено не было, а сам он расстроен таким поворотом событий.

"Надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает", - сказал Логинов.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил РИА Новости, что проверка прошла по заявлению одного из руководителей Международного союза биатлонистов, поскольку Логинов в 2013 году был дисквалифицирован на три года за употребление эритропоэтина. Представители IBU подозревают, что Касперович мог привезти на чемпионат мира запрещенные препараты.

В итоге Логинова отпустили готовиться к гонке, а Касперович и Драчев отправились в полицию.

И все же визит полицейских именно в субботу вызывает недоумение, поскольку в 16:45 состоится эстафетная гонка. Если претензии только к Касперовичу и его аккредитации, то почему нельзя было решить все вопросы в пятницу. Тогда же можно было провести обыск у Логинова.