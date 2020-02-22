Логинов может пропустить эстафетную гонку из-за обыска

Лидер сборной России на чемпионате мира по биатлону Александр Логинов из-за обысков может пропустить эстафетную гонку.

Отель Bagni di Salomone, в котором размещается сборная России по биатлону во время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Итальянская полиция ранее получила ордер на обыск отеля, в котором остановилась сборная России. В данном документе Александр Логинов значится подозреваемым в нарушении антидопинговых правил, хотя спортсмен за последнее время сдал довольно много проб и ни одна из них не дала положительного результата.

Полиция прибыла в отель в шесть утра в день гонки и провела обыск в номере Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и в машине, на которой передвигается российская команда. После обыска Логинов был отпущен, никаких обвинений ему предъявлено не было.

Касперовичу же было заявлено, что он находится по аккредитации от другой страны, называется Украина. Если это так, то тогда есть вопросы к главе российской делегации Владимиру Драчеву, возглавляющему СБР.

На фоне всей этой истории старший тренер мужской команды Сергей Белозеров рассказал, что Логинов может пропустить эстафетную гонку.

"Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет", - сказал Белозеров ТАСС.