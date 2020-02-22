МИД защитит российских биатлонистов от давления на чемпионате мира

МИД России работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле сборной на чемпионате мира в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

По словам дипломата, первоочередная задача состоит в том, чтобы оградить спортсменов от психологического давления.

"Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях", - подчеркнула Захарова.

Напомним, рано утром в субботу полиция провела обыски личного транспорта и номеров в гостинице Антхольца у российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. У россиян забрали личные вещи и ноутбуки.

Посольство России в Италии связалось с итальянским МИД и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию.