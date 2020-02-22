Министр спорта РФ запросил информацию об обысках на ЧМ по биатлону

Он заявил, что ведомство следит за происходящим, и запросило все данные об инциденте и о об обстоятельствах, которые привели к этому у руководства Союза биатлонистов России.

"Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце. Министерство спорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил", - говорится в пресс-релизе Минспорта РФ.

Ранее на произошедшее уже отреагировали в посольстве России в Италии. Сотрудники посольства РФ проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии, запрашивают по этому поводу информацию в официальных итальянских ведомствах.