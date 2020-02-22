Мужская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете на ЧМ

После утреннего обыска в номере Александра Логинова и Евгения Гараничева многие болельщики российской сборной желали команде победы. Однако реалии таковы, что сейчас в команде нет четырех более-менее равных по силе спортсменов. И бороться за победу можно только при удачной стрельбе и высокой скорости на трассе.

На этот раз не получилось. Стартовавший на первом этапе Гараничев проиграл почти минуту, на втором этапе Матвей Елисеев темп лидеров выдержал, а вот Никита Поршнев ходом провалился. В итоге Логинов сумел побороться лишь за четвертое место. И на финишной прямой он опередить словенцев.

Победу же одержали французы, которые сумели потратить всего четыре дополнительных патрона.

Они опередили Норвегию более чем на 20 секунд.