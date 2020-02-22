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22.02.2020 18:33
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете на ЧМ

Текст: Максим Домчев

После утреннего обыска в номере Александра Логинова и Евгения Гараничева многие болельщики российской сборной желали команде победы. Однако реалии таковы, что сейчас в команде нет четырех более-менее равных по силе спортсменов. И бороться за победу можно только при удачной стрельбе и высокой скорости на трассе.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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На этот раз не получилось. Стартовавший на первом этапе Гараничев проиграл почти минуту, на втором этапе Матвей Елисеев темп лидеров выдержал, а вот Никита Поршнев ходом провалился. В итоге Логинов сумел побороться лишь за четвертое место. И на финишной прямой он опередить словенцев.

Победу же одержали французы, которые сумели потратить всего четыре дополнительных патрона.

Они опередили Норвегию более чем на 20 секунд.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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