Новой Mazda 6 не будет до 2022 года

Новое поколение Mazda 6 не увидит свет по меньшей мере до марта 2022 года. Это следует из сообщения издания Nikkei Asian Review о том, что выход новой платформы для крупных автомобилей, разрабатываемой совместно с Toyota, произойдет в 2023 финансовом году.

Кроме Mazda 6, на ней будут базироваться полноразмерный кроссовер Mazda CX-9 следующего поколения и купе класса "gran turismo", если проект автомобиля о котором грезят фанаты со времен прекращения производства RX-8 в 2011 году получит одобрение руководства.

По распространенному мнению, основанному в частности на патентах компании, "большая" платформа будет иметь классическую конфигурацию, то есть двигатель размещенный продольно и задний привод.

Несомненно, что платформа будет модульной и будет приспособлена под установку гибридных силовых агрегатов и чисто электрической силовой установки с большой тяговой батареей. Очевидно она будет использована Toyota в обновлении модельного ряда Lexus.

Кроме Mazda 6 и CX-9 линейка глобальных продуктов компании относительно свежа и на период переориентации производства на принципиально более экологически безопасные технологии главной новинкой Mazda будет компромиссный электрокроссовер Mazda MX-30 с передним приводом, 141- сильным мотором и запасом хода 200 км. Его продажи начнутся ровно через год в Японии и Европе, но не в России.