От коронавируса скончался второй итальянец

Второй за последние несколько часов летальный исход на фоне коронавируса зафиксирован в Италии.

Как сообщает Il Messagero с пометкой "молния", речь идёт о жительнице Ломбардии. Ни имя, ни возраст женщины не называются.

Напомним, что первой жертвой вируса стал 78-летний житель провинции Падуи Адриано Тревизиан. Он скончался накануне в одной из местных больниц.

Между тем, по уточнённым данным, число заражённых коронавирусом жителей Италии возросло до 29 человек, 19 из которых прибыли на Апеннины из Японии.