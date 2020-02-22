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22.02.2020 21:09
Рубрика: В мире

Полиция Италии не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами

Текст: Александр Саможнев
Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга, говорится в заявлении посольства РФ.

По данным диппредставительства, в ходе обыска полицейские изъяли телефон и переносной компьютер биатлониста Александра Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича. Дипломаты уточнили, что причиной обыска послужил донос в прокуратуру Больцано из Международного союза журналистов о возможном наличии документации, информационных материалов, свидетельствующих о применении российскими спортсменами допинга, что уголовно доказуемо в Италии.

Фото: EPA-EFE/ANDREA SOLERO
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Напомним, рано утром в субботу итальянская полиция провела обыски личного транспорта и номеров в гостинице Антхольца биатлонистов сборной России в Италии Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. У спортсменов были изъяты личные вещи и ноутбуки. В Антхольц для оказания содействия российским спортсменам на месте направлен сотрудник Генконсульства РФ в Милане. Посольство России потребовало разъяснений от МИД Италии и аппарата Председателя Совета министров Италии по факту инцидента.

МИД России работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле сборной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

В мире Европа Италия Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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