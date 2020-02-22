Посольство РФ потребовало разъяснений от МИД Италии по обыскам у биатлонистов

В Антхольц-Антерсельв для оказания содействия российским спортсменам на месте направлен сотрудник Генконсульства РФ в Милане.

Дипломаты также потребовали разъяснений от МИД Италии и аппарата Председателя Совета министров Италии.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об обысках у спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. По его словам, представители итальянских спецслужб изъяли у биатлонистов ноутбуки.

Это уже не первая история подобного рода с российскими спортсменами накануне важных стартов. Так, в декабре 2018 года в расположение сборной России по биатлону в австрийском Хохфильцене прибыла полиция. Несколько биатлонистов, тренеров и сотрудников команды были обвинены в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. В Австрии это считается уголовным преступлением.