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22.02.2020 11:54
Рубрика: В мире

Посольство РФ потребовало разъяснений от МИД Италии по обыскам у биатлонистов

Текст: Нива Миракян, Александр Саможнев
Сотрудники посольства России проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии. Генконсульство РФ уже связалось с полицией, говорится на странице дипмиссии в Twitter.

В Антхольц-Антерсельв для оказания содействия российским спортсменам на месте направлен сотрудник Генконсульства РФ в Милане.

Дипломаты также потребовали разъяснений от МИД Италии и аппарата Председателя Совета министров Италии.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об обысках у спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. По его словам, представители итальянских спецслужб изъяли у биатлонистов ноутбуки.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Логинов прокомментировал обыски итальянской полиции

Это уже не первая история подобного рода с российскими спортсменами накануне важных стартов. Так, в декабре 2018 года в расположение сборной России по биатлону в австрийском Хохфильцене прибыла полиция. Несколько биатлонистов, тренеров и сотрудников команды были обвинены в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. В Австрии это считается уголовным преступлением.

В мире Европа Италия Спорт Биатлон Допинговые скандалы

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