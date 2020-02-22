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22.02.2020 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело бывшего зампреда правительства Хабаровского края доведено до суда

Текст: Татьяна Дмитракова

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестиционных проектов в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Шихалев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

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По версии следствия, чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер. В результате федеральному бюджету причинен ущерб на сумму 77 миллионов рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Хабаровска.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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