Дело бывшего зампреда правительства Хабаровского края доведено до суда

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестиционных проектов в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Шихалев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

По версии следствия, чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер. В результате федеральному бюджету причинен ущерб на сумму 77 миллионов рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Хабаровска.