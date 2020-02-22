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22.02.2020 22:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал самбо визитной карточкой национального спорта

Текст: Кира Латухина
Самбо - национальный зрелищный вид спорта, понятный миллионам людей, который уже перешагнул границы нашей страны. Массовый характер приобретает и боевое самбо. Об этом заявил президент на церемонии награждения победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи.

"Самооборона без оружия - это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч, а может, для миллионов людей, визитной карточкой нашей национальной физкультуры и спорта", - отметил Владимир Путин. "Это национальный вид спорта, зрелищный, красивый, динамичный", - добавил он.

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И не случайно он "соткан" из самых лучших движений, бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза, под аплодисменты заявил глава государства. "Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы, культивируется в 84 странах, на всех континентах", - сказал он.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Самбо всегда состояло из двух разделов: спортивного и боевого. И боевой раздел, продолжил Путин, "развивался незаметно, тихо, спокойно, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки, Министерства обороны". "Но сейчас мы видим: благодаря организаторам этого вида спорта он приобретает массовый характер. Боевое самбо становится массовым видом спорта. Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, он будет любим тысячами людей в нашей стране и за границей", - подчеркнул президент.

Спортсменов-самбистов Путин назвал одаренными и мужественными, красивыми ребятами, с "мужским настоящим характером". "Сегодня здесь нет проигравших, они все на пьедестале почета", - заключил он.

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