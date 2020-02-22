В Севастополь впервые прилетели розовые фламинго

В Севастополе впервые в его истории замечены розовые фламинго. Фотографиями и видеозаписями поделился на своей странице в Facebook кандидат биологических наук, старший научный сотрудник "Института биологии южных морей" Виталий Гирагосов.

- Вот и мы, жители Севастополя, дождались: к нам прилетели фламинго, пара взрослых птиц, возможно, ненадолго, но сам факт очень даже интересен - это первый достоверный случай в нашем городе, отметил ученый. - Обыкновенный (розовый) фламинго (Phoenicopterus roseus) гнездится колониями на берегах Средиземного моря, в Африке, в Западной и Средней Азии. А в 2017 году гнездовая колония была обнаружена на Сиваше, на полуострове Чокрак (Херсонская область Украины).

Биолог отмечает, что птицы еще накануне замечены в Соленой бухте, и информация о визите невиданных в Севастополе пернатых быстро разетелась среди горожан. Гирагосов отмечает, что фотоохоте мешала облачная погода и сильный ветер. Но это не помешало фламинго заниматься своими делами.

- Обратите внимание, как ловко фламинго "танцует", поднимая со дна детрит, фито- и зообентос, - поделился впечатлениями Гирагосов. - Все съедобное птица эффективно фильтрует с помощью уникального цедильного аппарата - задействованы язык и клюв.

Напомним, минувшей осенью в Гагаринском парке Симферополя были замечены редкие для полуострова водоплавающие пернатые - утка-мандаринка, каролинская утка и красноголовый нырок. Некоторые орнитологи предположили, что их визит в столицу Крыма был вызван нетипично теплой осенью.

Что касается розовых фламинго, то по наблюдениям ученого, в последние годы они довольно далеко разлетаются по европейской части континента: их видят в разных областях Украины, России и даже Польши. На полуострове фламинго содержатся в некоторых зоопарках, например, в сафари-парке "Тайган".