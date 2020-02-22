Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.

По данным источника издания, Трамп был уверен, что зараженные граждане США коронавирусом, официальное название COVID-19, с круизного судна Diamond Princess останутся на карантине за границей. Ранее президенту сообщили, что американцев с лайнера эвакуируют двумя самолетами, а пациенты с коронавирусом или с симптомами болезни останутся в Японии на карантине.

Позднее Госдепартамент и представители минздрава приняли решение переправить на родину 14 зараженных граждан США и поместить их в изолятор. Когда Трамп узнал об этом, он был вне себя от ярости. Президент твердо уверен, что это навредит сдерживанию эпидемии в США.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло в связи с обнаружением симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. На судне находятся 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. Всего вирусом заразились более 600 человек.