Ученые нашли три маршрута распространения коронавируса

Рынок морепродуктов в китайском Ухане не является источником коронавируса. COVID-19 был занесен на его территорию неким "нулевым пациентом", а торговая площадка с плохими санитарными условиями стала благоприятной средой для передачи вируса между людьми.

Такой вывод сделали ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук по итогам анализа геномных данных коронавируса, собранных в 12 странах, а также источников заражения и путей распространения.

- Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы, - цитирует сообщение исследователей РИА Новости.

По словам ученых, передача вируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

В геномных образцах были выявлены 58 гаплотипов, которые можно условно разделить на пять групп. Три из них относятся к "старым" распространителям эпидемий (H1, H3 и H13), две - к "новым" (H56 и mv2). У пациентов, имевших отношение к "Хуананю" выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12. В образцах группы инфицированных в Ухане выявили гаплотип H3, который не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов.

У первых зарегистрированных больных коронавирусом в Шэньчжэне и в Вашингтоне были выявлены "старые" гаплотипы. Из этого следует, что они заразились во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020 года.

Исследователи также установили, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване - еще два. Кроме того, оказалось, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения. У большинства заразившихся в Австралии, США, Франции и на Тайване был выявлен гаплотип H56.

Напомним, ранее стало известно, что китайские ученые обнаружили новые сроки инкубационного периода COVID-19. У одного из заразившихся симптомы проявились только через 27 дней. По информации ряда местных СМИ, у другого пациента вирус дал о себе знать через 38 дней.

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 76 тысяч человек. Вирус унес жизни 2345 человек. Более 20 тысяч заразившихся излечились.