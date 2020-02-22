В России продают "Оку" почти без пробега по цене "уставшей" Lada Granta

"Ока" - автомобиль, без сомнения, заслуживающий внимания и уважения. Хотя бы за свою многострадальную судьбу (модель покидало по конвейерам разных заводов) и за то, что проект, имея огромные перспективы, всё-таки почил в бозе. Нечасто можно встретить "окушёнка" в хорошем состоянии на российских дорогах. Но зато в гаражах сохраняются прекрасные экземпляры.

На сайте Авто.ру появилось объявление о продаже "капсулы времени" - ВАЗ-1111 "Ока" 2006 года выпуска. На одометре автомобиля нет даже тысячи километров пробега: за 14 лет на машине проехали всего 853 км. Ценник вполне демократичен для оригинального авто - 215 000 рублей.

Выставленный на продажу экземпляр малолитражки выпущен на Серпуховском заводе. Под капотом установлен двухцилиндровый 33-сильный моторчик объёмом 749 куб. см, работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Производство "Оки" осуществлялось с 1987 по 2008 годы. Всего было выпущено порядка 700 тысяч автомобилей.