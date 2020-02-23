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23.02.2020 08:17
Рубрика: Спорт

Боксер Ананян посвятил победу над Матиасом погибшему летом Дадашеву

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Петрос Ананян победил пуэрториканца Субриэля Матиаса и посвятил эту победу своему товарищу по команде Максиму Дадашеву, скончавшемуся летом в больнице после поединка именно против этого соперника.
Петрос Ананян и Субриэль Матиас. Фото: REUTERS/Joe Camporeale Петрос Ананян и Субриэль Матиас. Фото: REUTERS/Joe Camporeale
Петрос Ананян и Субриэль Матиас. Фото: REUTERS/Joe Camporeale

О том бое и последующем событии было написано немало. Очевидно, что сам Матиас оказался не виноват в произошедшем, и после известия о смерти Дадашева он отказался от своего гонорара и какое-то время вел весьма замкнутый образ жизни. Но в карьере профессионального боксера нужно уметь преодолевать многое и вот пуэрториканец снова оказался на ринге против представителя России. До этого он провел еще один бой, в котором добился победы досрочно.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
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Фаворитом боя был именно Матиас. Мало кто верил, что 31-летний Ананян сумеет не то, чтобы победить, а продержаться весь бой на ногах. Но российский боец по ходу поединка долгое время выглядел предпочтительнее своего оппонента. Лишь в шестом и седьмом раундах мощнейшие удары Матиаса заметно потрясли россиянина, который вернул должок в конце седьмого раунда, отправив соперника в нокдаун.

По итогам 10 раундов все трое судей признали Ананяна победителем - 96-93, 95-94 и 95-94. Бой прошел в Лас-Вегасе в рамках шоу, главным событием которого стал матч-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Ананян посвятил эту победу Дадашеву и его семье. "Ну что, друзья, я не могу не посвятить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя мой друг! Так же большое спасибо моей команде", - написал Ананян в Instagram.

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