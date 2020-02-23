Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность". Об этом заявило МВД Соединенного королевства.

Если сейчас паспорта британцев имеют красно-бордовые обложки, то уже с марта начнут выдавать документы старого образца, синие с вытисненным золотом гербом.

Новые паспорта с обложками из поликарбоната будут изготавливать "новейшими и самыми безопасными способами", чтобы максимально защитить их от подделки.

Британия начала переходить на красно-бордовые обложки с 1988 года, последовав рекомендациям ЕС.