Экипаж спецборта МЧС, доставившего россиян из Японии, пройдет медосмотр

Медицинские работники осмотрят всех членов экипажа спецборта МЧС России, накануне доставившего на родину россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что во время перелета спецрейса из Японии в Казань на борту были соблюдены все необходимые меры предосторожности. В частности, члены экипажа и оперативной группы во время контактирования с пассажирами были в специальных защитных костюмах.

"Сейчас члены экипажа отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование", - сказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, спецборт МЧС Ан-148 доставил в Казань 8 россиян с круизного лайнера в Иокогаме, на котором случилась вспышка коронавируса. Экипаж спецборта состоял из 8 человек, дополнительно россиян сопровождали 6 сотрудников МЧС.