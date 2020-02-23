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23.02.2020 09:30
Рубрика: ПДД

Когда выезд на "встречку" не карается лишением прав

Текст: Татьяна Акимова
Не все водители знают, в каком случае за выезд на "встречку" они должны заплатить штраф, а в каком - отдать свое удостоверение и лишиться прав на управление автомобилем. Давайте разберемся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Альтернатива в виде 5000 рублей штрафа за выезд на встречную полосу движения предусмотрена изменениями в ПДД, вступившими в силу с начала 2013 года. Но штраф положен только для тех, кто совершил такой проступок впервые. И даже в этом случае суд, который будет рассматривать это дело, может выбрать в качестве наказания водителю не штраф, а лишение водительских прав в срок от 4 месяцев до полугода. Как объясняют в ГИБДД, при рассмотрении таких дел в судья может принять во внимание характер самого правонарушения, а также отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Если через год после оплаты такого штрафа или по истечению срока лишения прав, автомобилист, впервые выехавший на "встречку", совершит такое же нарушение повторно, штрафом он не сможет отделаться. В этом случае, как говорят поправки в КоАП, его безальтернативно ждет наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до 12 месяцев.

Штраф в 5000 рублей или "лишение" на срок от 4 до 6 месяцев применяется в этом случае, когда водитель выехал на встречную полосу, предназначенную для общественного транспорта, когда выехал на встречные трамвайные пути, когда начал движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением или когда нарушил ПДД и выехал на встречку на перекрестке, где есть два пересечения дороги, или же, когда ехал по дороге, не являющейся главной, совершил обгон на нерегулируемом перекрестке, а также в ряде других случаев.

Фото: Ренат Закиев/ РГ
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Если водитель поворачивает налево, нарушает правила дорожных знаков или разметки или совершает разворот, нарушая разметку, и выезжает на встречную полосу, то, согласно части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, наказанием для него станет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Такое же наказание предусмотрено за выезд на "встречку" при развороте в неположенном месте, а также за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути при объезде препятствия.

Если на прилегающей территории (двор или заправка) водитель выехал на "встречку", то по части 1 статьи 12.16 КоАП он может отделаться или предупреждением, или штрафом в 300 рублей. А если он выехал на встречную полосу при обгоне "тихохода", но не нарушил при этом пункт 11.4 ПДД, то его вовсе не накажут.

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