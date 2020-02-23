Овечкин прокомментировал 700-ю шайбу в "регулярках" НХЛ

"Счастлив оказаться в "клубе 700". Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, и шайба попала в штангу, а затем в сетку. Все закончено, двигаемся дальше", - сказал Овечкин журналистам.

В "клуб 700", помимо теперь уже Овечкина, входят также Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). При этом Александр быстрее всех прошел рубеж от 600-й до 700-й шайбы. Для этого ему понадобилось 155 встреч.

Овечкина уже успел поздравить нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. К слову, Малкин накануне сам сумел отличиться в матче НХЛ, оформив дубль в игре с "Баффало" (2:5).

"Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе", - сказал Малкин.