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Рубрика: Спорт

Овечкин прокомментировал 700-ю шайбу в "регулярках" НХЛ

Текст: Артур Нанян
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свою шайбу в ворота "Нью-Джерси" (2:3), которая стала для россиянина 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
Александр Овечкин празднует свой 700-й гол в карьере. Фото: AP Photo/Bill Kostroun Александр Овечкин празднует свой 700-й гол в карьере. Фото: AP Photo/Bill Kostroun
Александр Овечкин празднует свой 700-й гол в карьере. Фото: AP Photo/Bill Kostroun

"Счастлив оказаться в "клубе 700". Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, и шайба попала в штангу, а затем в сетку. Все закончено, двигаемся дальше", - сказал Овечкин журналистам.

Фото: Reuters
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В "клуб 700", помимо теперь уже Овечкина, входят также Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). При этом Александр быстрее всех прошел рубеж от 600-й до 700-й шайбы. Для этого ему понадобилось 155 встреч.

Овечкина уже успел поздравить нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. К слову, Малкин накануне сам сумел отличиться в матче НХЛ, оформив дубль в игре с "Баффало" (2:5).

"Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе", - сказал Малкин.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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