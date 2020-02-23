Путин отметил заслуги российских военных в Сирии

В Сирии российские военные уничтожили крупные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах угрозы для Родины. Об этом президент заявил на концерте в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества.

Владимир Путин отметил высокий профессионализм и боеспособность российских военных в ходе операции в Сирии. "Уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины", - сказал он.

А сирийцам наши военные помогли сохранить суверенитет страны.