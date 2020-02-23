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23.02.2020 19:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов

Текст: Сусанна Альперина
Что бы ни говорили о том, что в последнее время все в кино делают с помощью компьютера, а артистов снимают на зеленом фоне и после дорисовывают остальное, практика показывает, что декорации никто отменять не спешит. Так, по крайней мере, происходит в отечественном кино. Например, для суперкассового фильма "Холоп" была выстроена целая деревушка. "РГ" писала о том, что в Прикамье декорации новой картины - одноименной экранизации романа Алексея Иванова "Сердца пармы" - станут туристическим объектом. А вчера другую съемочную площадку этой ленты - уже в Подмосковье - посетил Владимир Мединский. Это его первая рабочая поездка в новом статусе - советника президента по культуре.

Владимир Ростиславович также является председателем Российского Военно-исторического общества (РВИО). Этим и обусловлен его повышенный интерес к историческому кино. Напомним, что новый фильм режиссера Антона Мегердичева рассказывает о взаимоотношениях Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель в XV веке.

Фото: Кинокомпания Вольга
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"В центре Калуги несколько лет назад установлен грандиозный памятник Ивану III, потрясающий образ русского князя, русского мужика, устремленного вперед и устремленного на Восток, в сторону Урала и Сибири, - рассказал Владимир Мединский во время визита. - Он показывает: куда будет двигаться Россия дальше, где она обретет свою мощь и силу. И вот это движение на восток во времена Ивана III в сторону Урала и будет показано в фильме...Это очень интересный момент нашей истории - создания нашей страны, народа. Вообще, эпоха Ивана III нуждается в глубоком детальном изучении, и я уверен, что создатели "Сердца пармы" найдут правильный образ этого правителя".

В Подмосковье, как и в Пермском крае, для съемок фильма были отстроены декорации - деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях... И как раз во время визита Мединского на съемочную площадку стало известно, что в настоящее время РВИО прорабатывается вопрос о сохранении декораций, построенных для съемок фильма в Подмосковье в туристических целях.

Напомним, что над созданием полнометражного фильма "Сердце пармы" работают кинокомпании Star Media, "Профит" и телеканал "Россия 1" при поддержке Фонда кино. В фильме задействованы актеры Александр Кузнецов, Виталий Кищенко, Александр Горбатов, Дмитрий Куличков, Михаил Евланов, Александр Хван, Владимир Свирский, Арсений Сергеев, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Алексей Розин, Елена Панова и другие.

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