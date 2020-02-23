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23.02.2020 18:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Сочи завершился первый чемпионат Лиги боевого самбо

Текст: Михаил Синицын

Накануне Дня Защитника Отечества в Сочи завершился первый чемпионат Лиги боевого самбо. Зрители, заполнившие до отказа олимпийскую арену "Ледяной куб", увидели семь боев юниорской сборной России по боевому самбо в разных весовых категориях.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Победителями первого чемпионата Лиги стали Нурулло Махмадов из Казани (категория до 57 кг), Армен Тадевосян из Можайска (62 кг), Дмитрий Сиренко из Энгельса (68 кг), Михаил Коновалов (74 кг), Залим Керимов (82 кг) и Евгений Дубина (100 кг) - все трое из Санкт-Петербурга, а также Темерлан Мякиев (90 кг) из Москвы.

Награждал победителей лично президент РФ Владимир Путин.

На форуме, предваряющем поединки, руководители федерации самбо и спортсмены из 12 стран мира выразили оптимизм по поводу развития боевого самбо в России и мире, а также отметили нововведения в правилах. Наряду с отсутствием защитного шлема на голове выделяется справедливый принцип "лежачего - не бьют!" Формат проведения турнира в будущем может корректироваться, но у руководителей Лиги есть уверенность, что чемпионат станет традиционным мероприятием.

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