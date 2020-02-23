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23.02.2020 19:55
Рубрика: Спорт

Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021

Текст: Илья Соболев (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сборная России в Перми одолела Северную Македонию со счетом 77:67 во втором матче квалификации к чемпионату Европы-2021 по баскетболу.

Все-таки Пермь - беспроигрышный вариант, когда сборная России особенно нуждается в поддержке болельщиков. Ровно год назад команда Базаревича играла в здешнем "Молоте" решающий матч за выход на чемпионат мира с финнами и под рев аншлаговых трибун добилась нужного результата. Встреча с македонцами, конечно, не несла такой смысловой нагрузки, но по-своему тоже была важна. Из-за наложения графиков квалификации Евробаскета и Евролиги наша национальная команда не досчиталась игроков из ЦСКА, "Химок" и питерского "Зенита", что оказалось критичным в стартовом матче отбора против итальянцев, который наши болезненно проиграли - 74:83. Уступить во втором матче кряду было бы совсем негоже.

Фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI
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Впрочем, даже если бы матч с македонцами, да и с любым другим соперником, был товарищеским, уверен, универсальный спортивный дворец "Молот" все равно заполнился бы до отказа. Не просто так Пермь носит звание самого баскетбольного города страны. Первое, что встречает в аэропорту, - баннер, оповещающий о предстоящем матче. Заходишь в кафе, разговоры только о баскетболе. Когда водитель такси узнал, что нужно ехать к "Молоту", то даже немного расстроился: "обратно придется пробираться, через пробки".

Между тем из штаба российской сборной накануне пришли хорошие новости. В распоряжение Базаревича все-таки поступили два игрока из ведущих отечественных клубов: армейский центровой Джоэль Боломбой и форвард "Зенита" Владислав Трушкин. Боломбой вообще, что называется, прибыл с корабля на бал. Заглянул в Москву после гостевой игры ЦСКА против сербской "Црвены Звезды" и тут же отправился в Пермь, где успел провести с командой всего одну бросковую тренировку.

Когда-то сборная России вырывала у македонцев "бронзу" Евробаскета-2011, но в Пермь у балканцев, понятное дело, приехала совсем другая команда, без звезд вроде Перо Антича и Бо Маккалеба. Что совсем не помешало гостям очень уверенно вступить в игру. Не смутили их ни эмоциональное исполнение гимна, ни оглушительные звуки трещоток. Почти сразу сборная Северной Македонии вышла вперед в счете. Наши свои очки выгрызали героически. Как, например, Владимир Ивлев, выловивший мяч в воздухе на границе площадки, а затем вколотивший его сверху. Только к концу первой четверти россияне более-менее наладили игру в защите, а пять очков Евгения Валиева в самой концовке позволили подопечным Базаревича подобраться к македонцам на минимальное расстояние - 19:20.

На старте второй четверти хозяева продолжили рывок и, поведя в счете, довели свое преимущество до семи очков. "Уходим в отрыв", - провозгласил диктор, но не тут-то было. Взятый тайм-аут пошел немного поплывшим македонцам на пользу, а наши, наоборот, чуть сбились с ритма. В итоге на большой перерыв сборная России ушла, ведя в счете, но с совсем небольшим преимуществом - 38:36.

Фото: РИА Новости
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Третья четверть началась со взаимных ошибок, серию которых на исходе второй минуты прервал данком Боломбой. А две "трехи" кряду Дмитрия Кулагина и капитана Виталия Фридзона снова позволили разжиться небольшим преимуществом - 48:40. Но продолжились кошки-мышки. Стоило нашим чуть увеличить отрыв, как македонцы тут же оживали. Даже когда прорезался трехочковый бросок у Максима Григорьева и россияне оторвались на рекордные девять очков, македонцы не сникли и на последний перерыв ушли, уступая всего четыре балла 53:57.

В дебюте заключительной 10-минутки, когда преимущество хозяев достигло 13 очков, возникло ощущение, что уж теперь все вопросы о победителе сняты. Но череда промахов россиян помогла македонцам вернуться в игру - 65:68. И все же нервы подопечных Сергея Базаревича оказались сильнее. Не без помощи так ни разу и не притихших пермских трибун наши дожали балканцев и заодно сделали себе подарок на праздник - День защитника Отечества.

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