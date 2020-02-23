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23.02.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: ссора водителей из-за парковки закончилась для зачинщика бедой

Текст: Вадим Давыденко

Сюжет этого конфликта стар как мир: один водитель парковал свою машину у обочины на одном и том же месте несколько лет и начал считать эти несколько метров своей собственностью. Второй, видимо, новенький в этих краях, ни с того ни с сего решил, что, "кто первый встал, того и паркинг". Поставил свой автомобиль на свободное место и ушел буквально перед носом у первого.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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О том, как дальше развивалась эта драма с восточным колоритом (дело происходило в Стамбуле, поэтому неудивительно, что все ее участники вели себя с типичной для Востока экспрессией) - можно увидеть на этом видео. Разъяренный водитель №1 решил то ли отодвинуть автомобиль второго с занятого места, то ли вежливым стуком машины по машине вызвать водителя №2 к месту спорной парковки и там уже разобраться по-мужски.

Но эмоции взяли верх над разумом, а вовремя нажать на тормоз он не успел. И кувыркнулся с невысокого парапета в нижнюю часть двора.

Стоило ли парковочное место помятого кузова и разбитых фар - сложно сказать.

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