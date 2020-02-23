Видео: Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил РФ с Днем защитника Отечества.

Праздничное мероприятие проходит в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее сегодня глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.Владимир Путин постоял у мемориала некоторое время, склонив голову в память о погибших защитниках Отечества. В церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.