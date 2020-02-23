Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это намеренный вброс.

Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ обвинения в адрес России. Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Ранее это заявление американской стороны прокомментировал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, у коронавируса, скорее всего, природное происхождение.