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Рубрика: Власть

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это намеренный вброс.

Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ обвинения в адрес России. Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Ранее это заявление американской стороны прокомментировал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, у коронавируса, скорее всего, природное происхождение.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

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