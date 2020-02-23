Заливщик льда рассказал о своем дебюте в НХЛ

The @Canes emergency backup goalie (EBUG) tonight is 42-year-old Dave Ayres. Ayres served as EBUG for the Charlotte Checkers on Feb. 1 against the Marlies, and received a kidney transplant in 2004. pic.twitter.com/Bd36Jwv9yi — Pace Sagester (@PaceSagester) February 23, 2020

За один вечер этот человек превратился в легенду. Скромный заливщик льда, или Zamboni man, как назвали его североамериканские СМИ, осуществил мечту миллионов мальчишек и принял участие в матче Национальной хоккейной лиги. Да еще как! Он был признан первой звездой матча и покорил тысячи людей.

По ходу игры в Торонто у гостей получил травму основной вратарь Джеймс Раймер, и Эйрса попросили переодеться и выйти на скамейку гостей. Новые партнеры тепло приняли экстренного голкипера, еще не зная, что во втором периоде этот малознакомый им человек займет место в воротах. Травма еще одного вратаря Петра Мразека стала для всех полной неожиданностью.

"Когда я понял, что мне предстоит выйти на лед, то ужасно занервничал, - признался Эйрс в интервью TSN.

После встречи, которую "Каролина" выиграла 6:3, а новый вратарь отразил 8 бросков из 10, все хотели пообщаться с ним.

"Было здорово, но во втором периоде меня трясло. Хотя в перерыве я сказал ребятам, что успокоился и готов побеждать, - цитирует Эйрса пресс-служба НХЛ. - Такое случается раз в жизни. Я часто выхожу на лед, когда на арене не бывает зрителей, но переполненные трибуны меняют все".

"После травм вратарей "Каролины" я получил массу сообщений, что пора выходить на лед. И тут в комнату входит человек и говорит: "Давай одевайся, пора идти на скамейку". Я был в шоке, но происходящее мне понравилось", - рассказывает Эйрс.

Было заметно, что он нервничал, когда только вышел на лед. И тут на помощь пришел один из игроков "Каролины" Эрик Хаула. "Классные ребята! Я успокоился, когда один из них сказал мне, чтобы я расслабился. Говорит, можешь пропустить хоть десять, это совсем не важно. И тут меня перестало трясти. И дальше все пошло удачно", - рассказал новоявленный голкипер.

Эйрс когда-то занимался хоккеем и иногда страховал вратарей "Торонто" и его фарм-клуба на тренировках.

В предыдущий раз подобное произошло 29 марта 2018 года, когда "Чикаго" играл против "Виннипега". Тогда из-за травм вратарей "черным ястребам" пришлось срочно переодевать во вратарскую форму 36-летнего бухгалтера Скотта Фостера. Ранее он играл в университетской лиге и доказал, что мастерство не пропадает. Он спас команду после всех бросков в створ, и команда победила - 6:2.