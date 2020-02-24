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24.02.2020 23:17
Рубрика: Культура

Агнешка Холланд назвала лицемерием травлю Романа Полански

Текст: Валерий Кичин (Берлин)

Агнешка Холланд, легендарный польский кинорежиссер, автор таких картин, как "Полное затмение", "След зверя", сериал "Карточный домик", резко осудила нагнетание истерии вокруг опального коллеги Романа Полански - то, что она назвала лицемерием.

Как известно, его новый фильм "Офицер и шпион", посвященный делу Дрейфуса и антисемитизму, время от времени вспыхивающего в Европе, не вышел на экраны многих ключевых территорий мира.

Фото: Megogo distribution
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Причина бойкота - новая волна негодования по поводу совершенного им в 1978 году насилия над 13-летней Самантой Геймер. "Я вижу в деле Полански абсолютное лицемерие, - заявила Агнешка Холланд журналу Screen в Берлине. - И Американская, и Французская киноакадемии обо всем этом прекрасно знали уже много-много лет. Но его принимали, награждали, его фильмы широко показывали. А теперь вдруг, когда общественные настроения изменились, тот же самый человек всеми отвергается и вынужден стать беженцем уже не только из США, но практически отовсюду. Они все просто хотят, наверное, очистить собственную совесть и показаться морально безупречными". Агнешка Холланд вспомнила по этому поводу и о драматической судьбе британского актера Кевина Спейси, которого она снимала в "Карточном домике" и громадный талант которого стал жертвой общественной истерии.

Новый фильм Агнешки Холланд "Шарлатан" будет на днях показан на Берлинале в рамках Специальных гала-премьер.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным Персона: Роман Полански

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