Агнешка Холланд назвала лицемерием травлю Романа Полански

Агнешка Холланд, легендарный польский кинорежиссер, автор таких картин, как "Полное затмение", "След зверя", сериал "Карточный домик", резко осудила нагнетание истерии вокруг опального коллеги Романа Полански - то, что она назвала лицемерием.

Как известно, его новый фильм "Офицер и шпион", посвященный делу Дрейфуса и антисемитизму, время от времени вспыхивающего в Европе, не вышел на экраны многих ключевых территорий мира.

Причина бойкота - новая волна негодования по поводу совершенного им в 1978 году насилия над 13-летней Самантой Геймер. "Я вижу в деле Полански абсолютное лицемерие, - заявила Агнешка Холланд журналу Screen в Берлине. - И Американская, и Французская киноакадемии обо всем этом прекрасно знали уже много-много лет. Но его принимали, награждали, его фильмы широко показывали. А теперь вдруг, когда общественные настроения изменились, тот же самый человек всеми отвергается и вынужден стать беженцем уже не только из США, но практически отовсюду. Они все просто хотят, наверное, очистить собственную совесть и показаться морально безупречными". Агнешка Холланд вспомнила по этому поводу и о драматической судьбе британского актера Кевина Спейси, которого она снимала в "Карточном домике" и громадный талант которого стал жертвой общественной истерии.

Новый фильм Агнешки Холланд "Шарлатан" будет на днях показан на Берлинале в рамках Специальных гала-премьер.