Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона

Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.

В Беларуси завершился турнир WTKF 5, в главном поединке которого встречались россиянин Сергей Харитонов и представитель Бразилии Фернандо Родригес. Бой прошел по правилам организации, им в нем были запрещены удары коленями, локтями, нельзя было использовать лоукики, а на борьбу в партере отводилось 20 секунд.

В первом раунде соперники обменивались ударами, но обошлось без нокдаунов. Едва стартовала второй отрезок боя, как Харитонов сначала потряс соперника, а затем нанес нокаутирующий удар.

После победы россиянин извинился перед публикой за то, что поединок завершился так быстро, отметив, что планировал выиграть в третьем раунде.

Для россиянина эта победа стала 31-й в карьере при семи поражениях.

В ноябре прошлого года Харитонов на турнире Bellator в Тель-Авиве проиграл британцу Линтону Васселлу и травмировал колено.