CNN: У США нет доказательств содействия России переизбранию Трампа

У Соединенных Штатов нет никаких доказательств того, что Россия "вмешивается" в выборы 2020 года с целью помочь Дональду Трампу переизбираться на пост президента. Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Ранее представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы, заявив, что Россия добивается переизбрания Трампа. По словам одного из источников CNN, у разведки информации об этом нет. Он пояснил, что более разумное объяснение разведданных заключается не в том, что у России есть предпочтение, а в том, что "они понимают, что президент - это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик", - цитирует РИА Новости.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен уже выступил с заявлением о том, что не получал разведданных, свидетельствующих о попытках России содействовать переизбранию Трампа. По его мнению, данная версия бессмысленна. Сам Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве Москвы.