Депутаты предлагают маркировать лекарства, опасные для водителей

Депутаты предлагают обозначать лекарства, которые содержат наркотические или психотропные вещества знаком "кирпич" - движение запрещено. Так же они предлагают обязать производителей указывать содержащиеся в лекарствах вещества, обращение которых подлежит контролю в России. При этом должен указываться срок вывода этих веществ из организма.

Законопроект с поправками в статью 46 Закона "Об обращении лекарственных средств" внесен в Госдуму. Как рассказал один из его авторов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, разработка проекта вызвана сложившейся сейчас парадоксальной ситуацией. К административной ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством.

Например, такие распространенные лекарственные средства, как "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", содержат в своем составе "Фенобарбитал". А препараты "Солпадеин", "Нурофен Плюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" содержат в своем составе кодеин. В инструкции по их применению нет предупреждений о запрете управления автомобилем в период действия препарата. Либо мелким шрифтом, как на "Корвалоле" и "Валокордине", написано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта.

Но наркотические или психотропные вещества, попавшие в организм вместе с лекарствами, могут оставаться в нем от нескольких дней до нескольких недель. При этом в примечании к статье 12.8 КоАП не указано количественное содержание этих веществ, как это сделано в случае с алкоголем. То есть важен сам факт наличия таких веществ в организме человека.

Напомним, что в соответствии с законодательством, если на дороге попался водитель, который выпил лишнего, то ему грозит только лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Если такое нарушение выявлено впервые. А если на дороге попался водитель, в моче которого обнаружили доли "фенобарбитала", то его не только лишат прав, и накажут штрафом, но еще и поставят на учет в наркодиспансере.

Как вам это

Сергей Смирнов, юрист:

- Все лекарственные препараты, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению водителями, конечно, должны быть помечены. Чтобы не получилось так, что водитель купил в аптеке лекарство от головной боли, выпил его, а потом в инструкции обнаружил, что в качестве водителя, он его употреблять не может. Это должно быть видно сразу и на упаковке.

Сергей Радько, адвокат:

- Это правильная инициатива. Сейчас при употреблении многих лекарств спустя длительное время анализы могут определять наличие тех или иных запрещенных веществ. И уведомление водителей об опасных веществах - самый простой путь для решения проблемы. Конечно, было бы правильнее установить пороговые значения. Но это требует длительного и детального изучения. Так что быстро разработать их не получится. Между тем водители по-прежнему ездят по дорогам, и многие из них употребляют лекарства, например, если разболелась голова. Но и такие препараты могут содержать запрещенные для водителей вещества.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов:

- Это безусловно полезная инициатива. Но на этом не надо останавливаться. Необходимо не только установить пороговые значения для каждого из веществ. Но еще и учесть так называемые "ложные срабатывания". Ведь наличие этих веществ определяется с помощью хроматографа. Однако некоторые лекарства, даже не имея в своем составе наркотиков, выдают спектр, который относится именно к этим веществам. Примечательно, что наркологи зачастую даже сам спектр не видят. Прибор показал, что возможно наличие того или иного вещества в таком-то количестве - для них достаточно. В итоге, ни в чем не повинный водитель отправляется в суд. Кроме того, сами наркологи утверждают, что 90 процентов из тех, кто доставляется к ним для медосвидетельствования не имеют внешних признаков опьянения. Может, стоит прописать, что исследования проводятся только при установлении именно этих признаков? До недавнего времени было именно так.