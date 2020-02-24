Эксперты предлагают разделить водителей по степени риска для окружающих

Соответствующая концепция автомобильной части Кодекса об административных правонарушениях сейчас разрабатывается рабочей группой при Общероссийском народном фронте. В разработке принимают участие депутаты, специалисты автомобильной отрасли, защитники прав автомобилистов и журналисты. Минюст рассмотрит альтернативный взгляд на КоАП, когда он будет оформлен в виде документа.
По мнению экспертов, главная цель, которую должен преследовать КоАП - это сокращение аварий. Любых. Не только с жертвами. Тем более это прямо согласуется с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Эксперты предлагают буквально перейти на личности. Жестко наказывать надо не всех водителей подряд, а только злостных нарушителей. Для этого предлагается водителей поделить на группы в зависимости от степени риска на дороге.
Степень риска предлагается установить в зависимости от количества выявленных нарушений. А для этого использовать статистику страховщиков и Госавтоинспекции. Так, по статистике страховых компаний, получается, что одно ДТП приходится на 43,6 нарушения в год. То есть водитель, нарушивший правила 44 раза за год, с высокой долей вероятности попадет в аварию.
По данным ГИБДД, одна авария с причинением тяжкого вреда здоровью или смертью одного из участников приходится на 873 нарушения правил в год.
При этом, по данным страховщиков, водители, которые допускают не более пяти нарушений в год, реже попадают в аварии, чем даже те, кто вовсе не нарушает Правила дорожного движения. Связано это с тем, что эти люди регулярно ездят за рулем, но не нарушить правила число случайно у нас просто невозможно. Поэтому в концепции предложена следующая градация водителей.
В группу с нулевым риском предлагается занести тех водителей, за которыми числится незначительное число нарушений. От ноля до пяти. Шансов попасть в ДТП по собственной вине у них крайне мало.
К водителям из средней группы риска предлагается отнести тех, у кого от 6 до 30 нарушений за год. Они крайне редко попадают в ДТП, которые, даже если и произошли, как правило, самой легкой категории.
Средняя группа риска - от 31 до 100 нарушений - характеризуется умеренно агрессивным стилем вождения, который приводит либо к многократным незначительным нарушениям, либо к повторяющимся грубым нарушениям. ДТП, в которые попадают такие водители, характеризуются большим ущербом и причинением вреда жизни и здоровью.
Водители из высокой группы риска - от 101 нарушения в год - склонны к опасному поведению на дорогах, к многократному совершению грубых нарушений и к существенному повышению вероятности возникновения тяжелых ДТП. Такая группа нуждается в особом и постоянном внимании со стороны контролирующих органов и ГИБДД.
Примечательно, что в последнюю группу попадает не так уж много водителей. Если судить по данным ГИБДД, то нарушителей с огромным количеством штрафов у нас насчитывается около 10 тысяч. И это из почти 60 миллионов водителей. Но именно благодаря таким нарушителям все более жесткие меры принимаются ко всем водителям поголовно. Совершит он громкое ДТП, и тут же предлагается увеличить наказание для водителей за превышение скорости.
Поэтому здравая идея в разделении водителей по количеству нарушений есть. Помимо этого предлагается ввести градацию самих нарушений. Ошибки, из-за которых тот или иной водитель нарушил правила, могут быть. Они могут быть вызваны в том числе неграмотной организацией дорожного движения. Но не каждое нарушение правил приводит к ДТП. Одно дело - выезд на встречную полосу, и другое - нарушение правил остановки и стоянки.
Поэтому предлагается ввести и градацию нарушений. За легкое и среднее нарушение водитель из нулевой группы отделается лишь предупреждением. А из опасной группы - максимальным штрафом.
Нынешняя система наказания водителей имеет существенный изъян. При вынесении наказания за нарушение, зафиксированное автоматическим комплексом фотовидеофиксации, постановление выносится в отношении собственника автомобиля, а не водителя. В рабочей группе предусмотрели и это. Степень риска может быть применена и к автомобилю. В этой ситуации собственник может "очистить" машину от накопленных штрафов, указав, кто в момент того или иного нарушения был за рулем.
Напомним, что рискориентированный подход изначально был заложен в действующий КоАП. То есть любое нарушение каралось в зависимости от тяжести последствий, к которым могло привести то или иное нарушение правил. Однако благодаря многочисленным и регулярно вносимым в него поправкам, больше похожим на латание сгнивших штанов, этот подход был утерян. В результате за проезд на красный свет, в результате которого, как правило, происходит ДТП, у нас предусмотрен штраф 1000 рублей. А за стоянку под знаком "остановка запрещена" водителя по всей России накажут штрафом 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3000 рублей.