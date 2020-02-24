Эксперты предлагают разделить водителей по степени риска для окружающих

Водителей предложено поделить по степени вероятности попадания в аварии. А в зависимости от этого и назначать то или иное наказание за нарушение правил. При этом сами нарушения также предложено поделить по степени риска создания аварийной ситуации.

Соответствующая концепция автомобильной части Кодекса об административных правонарушениях сейчас разрабатывается рабочей группой при Общероссийском народном фронте. В разработке принимают участие депутаты, специалисты автомобильной отрасли, защитники прав автомобилистов и журналисты. Минюст рассмотрит альтернативный взгляд на КоАП, когда он будет оформлен в виде документа.

По данным страховщиков, водители, которые допускают не более пяти нарушений в год, реже попадают в аварии, чем те, кто вовсе не нарушает правил

По мнению экспертов, главная цель, которую должен преследовать КоАП - это сокращение аварий. Любых. Не только с жертвами. Тем более это прямо согласуется с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Эксперты предлагают буквально перейти на личности. Жестко наказывать надо не всех водителей подряд, а только злостных нарушителей. Для этого предлагается водителей поделить на группы в зависимости от степени риска на дороге.

Степень риска предлагается установить в зависимости от количества выявленных нарушений. А для этого использовать статистику страховщиков и Госавтоинспекции. Так, по статистике страховых компаний, получается, что одно ДТП приходится на 43,6 нарушения в год. То есть водитель, нарушивший правила 44 раза за год, с высокой долей вероятности попадет в аварию.

По данным ГИБДД, одна авария с причинением тяжкого вреда здоровью или смертью одного из участников приходится на 873 нарушения правил в год.

При этом, по данным страховщиков, водители, которые допускают не более пяти нарушений в год, реже попадают в аварии, чем даже те, кто вовсе не нарушает Правила дорожного движения. Связано это с тем, что эти люди регулярно ездят за рулем, но не нарушить правила число случайно у нас просто невозможно. Поэтому в концепции предложена следующая градация водителей.

В группу с нулевым риском предлагается занести тех водителей, за которыми числится незначительное число нарушений. От ноля до пяти. Шансов попасть в ДТП по собственной вине у них крайне мало.

К водителям из средней группы риска предлагается отнести тех, у кого от 6 до 30 нарушений за год. Они крайне редко попадают в ДТП, которые, даже если и произошли, как правило, самой легкой категории.

Средняя группа риска - от 31 до 100 нарушений - характеризуется умеренно агрессивным стилем вождения, который приводит либо к многократным незначительным нарушениям, либо к повторяющимся грубым нарушениям. ДТП, в которые попадают такие водители, характеризуются большим ущербом и причинением вреда жизни и здоровью.

Нарушителей с огромным количеством штрафов у нас около 10 тысяч из почти 60 миллионов водителей

Водители из высокой группы риска - от 101 нарушения в год - склонны к опасному поведению на дорогах, к многократному совершению грубых нарушений и к существенному повышению вероятности возникновения тяжелых ДТП. Такая группа нуждается в особом и постоянном внимании со стороны контролирующих органов и ГИБДД.

Примечательно, что в последнюю группу попадает не так уж много водителей. Если судить по данным ГИБДД, то нарушителей с огромным количеством штрафов у нас насчитывается около 10 тысяч. И это из почти 60 миллионов водителей. Но именно благодаря таким нарушителям все более жесткие меры принимаются ко всем водителям поголовно. Совершит он громкое ДТП, и тут же предлагается увеличить наказание для водителей за превышение скорости.

Поэтому здравая идея в разделении водителей по количеству нарушений есть. Помимо этого предлагается ввести градацию самих нарушений. Ошибки, из-за которых тот или иной водитель нарушил правила, могут быть. Они могут быть вызваны в том числе неграмотной организацией дорожного движения. Но не каждое нарушение правил приводит к ДТП. Одно дело - выезд на встречную полосу, и другое - нарушение правил остановки и стоянки.

Поэтому предлагается ввести и градацию нарушений. За легкое и среднее нарушение водитель из нулевой группы отделается лишь предупреждением. А из опасной группы - максимальным штрафом.

Нынешняя система наказания водителей имеет существенный изъян. При вынесении наказания за нарушение, зафиксированное автоматическим комплексом фотовидеофиксации, постановление выносится в отношении собственника автомобиля, а не водителя. В рабочей группе предусмотрели и это. Степень риска может быть применена и к автомобилю. В этой ситуации собственник может "очистить" машину от накопленных штрафов, указав, кто в момент того или иного нарушения был за рулем.

Напомним, что рискориентированный подход изначально был заложен в действующий КоАП. То есть любое нарушение каралось в зависимости от тяжести последствий, к которым могло привести то или иное нарушение правил. Однако благодаря многочисленным и регулярно вносимым в него поправкам, больше похожим на латание сгнивших штанов, этот подход был утерян. В результате за проезд на красный свет, в результате которого, как правило, происходит ДТП, у нас предусмотрен штраф 1000 рублей. А за стоянку под знаком "остановка запрещена" водителя по всей России накажут штрафом 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3000 рублей.