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24.02.2020 20:38
Рубрика: Digital

Роботам устанавливают рамки

Европейский союз разработал правила взаимоотношений с беспилотными автомобилями, голосовыми помощниками и другими носителями искусственного интеллекта
Текст: Инна Зубарева, Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Европейский союз представил первый проект правил в области искусственного интеллекта (ИИ). Он включает стратегию цифрового развития, регулирования системы распознавания лиц, а также беспилотных автомобилей.
На регулирование искусственного интеллекта в ЕС планируют потратить более 20 млрд евро. Фото: sdecoret / istock На регулирование искусственного интеллекта в ЕС планируют потратить более 20 млрд евро. Фото: sdecoret / istock
На регулирование искусственного интеллекта в ЕС планируют потратить более 20 млрд евро. Фото: sdecoret / istock

Помимо беспилотников в ЕС хотят отрегулировать взаимоотношения людей с персональными голосовыми ассистентами, такими как Alexa от Amazon и новейшие фильтры e-mail. В Еврокомиссии говорят, что хотели бы разработать основу для "надежного искусственного интеллекта", сосредоточив внимание на трех основных задачах: ИИ должен помогать людям, власти должны иметь возможность регулировать взаимоотношения с ИТ-компаниями, а общество должно быть открытым и демократичным.

Фото: iStock
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Власти смогут тестировать и сертифицировать алгоритмы, которыми оснащается ИИ. Примерами искусственного интеллекта с повышенным риском является "умное" медицинское оборудование, самоуправляемые автомобили, автоматические выплаты социального обеспечения. Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что закон о регулировании ИИ может быть чрезвычайно прибыльным, но он сопряжен с некоторыми рисками, которые в ЕС хотели бы исключить.

"Общемировая турбулентность подталкивает Европу к дополнительному стимулированию экономики. Искусственный интеллект в этом играет ключевую роль. По сути, освоение ИИ сейчас из желательного стало необходимым, если страна, компания или даже отдельный человек не хочет отстать от прогресса. В таких условиях регулирование и стимулирование развития искусственного интеллекта практически необходимо, оно приведет к значительному увеличению эффективности. Для компаний и участников рынка такая инициатива означает увеличение инвестиций и большую востребованность", - отмечает Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech mail.ru

По данным PWC, в ближайшие десять лет прибыль от применения технологии ИИ в глобальном масштабе оценивается почти в 16 трлн долларов , причем наибольшую прибыль, как ожидается, получат Северная Америка и Китай. В целом в 2020 году меньше американских компаний планируют расширять внедрение технологии ИИ, при этом почти каждая пятая организация (18%) уже внедрила эти технологии в нескольких областях, а 42% компаний анализируют возможности использования технологии ИИ.

ИИ все больше входит в нашу жизнь. Пока это не так заметно для конечных пользователей, но мы уже входим в эпоху, когда технологии затронут каждый аспект нашей жизни. "Здесь есть две вещи - во-первых, это вызывает беспокойство у людей, во-вторых, компании, которые собирают данные людей, должны нести большую ответственность, потому что риски и возможные последствия возрастают", - говорит Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств.

Фото: Gwadar Pro Official/twitter.com
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Лидеры ЕС заявили, что хотели бы разрешить распознавание лиц в системах удаленной идентификации, которые используются для сканирования толпы людей, чтобы иметь возможность распознавать преступников. Пока в ЕС эта технология запрещена, за исключением особых случаев. На регулирование ИИ планируют потратить более 20 млрд евро.

Новым законопроектом ЕС оказались недовольны в Facebook. На своей странице Марк Цукерберг написал, что "законопроект о регулировании ИИ может нанести ущерб бизнесу Facebook в ближайшем будущем. Новые правила должны быть четкими и сбалансированными, и не следует предоставлять отдельным компаниям возможность устанавливать свои собственные стандарты".

В то же время в Microsoft поддержали проект. "Мы поддерживаем стремление Европы укрепить свое цифровое лидерство, и эти объявления открывают перед европейскими компаниями, правительствами и гражданами отчетливые перспективы для получения экономической и социальной пользы от цифровых технологий. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с ЕС в ближайшие месяцы, чтобы наметить основы, определяющие ответственное отношение к данным для создания инноваций в области искусственного интеллекта. Мы считаем, что они должны удовлетворять потребностям клиентов и соответствовать общепринятым общественным ценностям", - заявили "РГ" в пресс-службе Microsoft.

Стратегия ЕС о регулировании ИИ открыта для обсуждений до 19 мая. Также в ЕС заявили, что в этом году будут введены дополнительные правила, в том числе "Закон о цифровых услугах, устанавливающий четкие правила для всех предприятий по доступу к единому рынку, усилению ответственности онлайн-платформ и защите основных прав".

В России регулирование искусственного интеллекта пока находится в зачаточном состоянии: "У нас пока вообще нет никакого закона, который бы регулировал использование этой технологии, есть только Указ "О развитии искусственного интеллекта в РФ", описывающий принципы развития машинного интеллекта", - отмечает Дмитрий Рябинин.

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С ним согласна Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив: "В России законодательное регулирование, в том числе связанное с развитием систем искусственного интеллекта, носит более отраслевой характер. Так, устанавливаются правила обработки изображений гражданина. В частности, в законодательстве разрешено осуществлять съемку человека, находящегося в общественном месте, однако распознавание лиц возможно только в строго установленных законодательством случаях , в частности при поиске правонарушителя".

Отдельно ведется работа по регулированию вопросов сбора и обработки данных. "Осуществляется регулирование сертификации и регистрации программного обеспечения, в том числе применяемого при создании и развитии систем ИИ. В частности, программного обеспечения, обеспечивающего оказание медицинской помощи пациенту", - указывает Александра Орехович.

Российский рынок активно использует инновационные технологии. "ИИ является одной из сквозных технологий, входящих в национальную программу по цифровизации, стратегия которой была принята в прошлом году. Был также создан альянс по развитию искусственного интеллекта на базе крупнейших игроков рынка, для которых указанная технология является все более актуальной", - отмечает Олег Данильченко, директор, руководитель Центра по прикладному анализу данных, PwC в России.

С 1 июля в Москве предлагается запустить экспериментальный правовой режим для развития проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Законопроект об этом внесен в Госдуму в начале февраля.

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