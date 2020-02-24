Евросоюз потратит 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз в ближайшее время выделит почти четверть миллиарда евро на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"ЕС выделит около 230 миллионов евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", - сказал Ленарчич, слова которого приводит ТАСС.

Деньги, в частности, планируется направить на разработку методов противодействия распространению опасной инфекции. Он также подчеркнул, что вспышка заболевания в регионе может оказать крайне негативное влияние на экономику ЕС.

На данный момент случаи заражения коронавирусом на территории ЕС зафиксированы в Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и других странах. Наиболее неблагоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в Италии, где накануне власти были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания. Число только подтвержденных случаев заражения пневмонией нового типа в республике достигло 203 человек.