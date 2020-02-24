Главные ошибки при проезде "лежачих полицейских"

В разных регионах нашей страны можно обнаружить самые различные конфигурации "лежачих полицейских" и, соответственно, в зависимости от их фактуры и геометрии, такие препятствия нужно по-разному переезжать. Чтобы было понятнее, разберемся с тем, что же такое "лежачий полицейский".

Фактически речь идет об искусственном возвышении, можно сказать, рукотворном препятствии на проезжей части, заставляющем водителей сбросить скорость. Необычный термин, к слову, пришел из Англии, причем изначально бугры и выпуклости на асфальте назывались "спящими полицейскими".

Принцип действия таких ограничений заключается в неминуемом наказании "лихачей", не притормаживающих перед "лежачими". Не секрет, что сотрясения приводят к постепенному выходу из строя различных узлов подвески: стоек, шаровых шарниров, ступичных подшипников, наконечников рулевых тяг.

Какие бывают лежачие полицейские

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На улицах крупных мегаполисов сегодня наиболее часто встречаются "лежачие полицейские", выполненные по ГОСТУ (ГОСТ Р 52605-2006). Согласно ему, искусственные препятствия могут быть двух видов: монолитные из асфальтобетона и сборно-разборные из высокопрочной резины и полимерных материалов.

При этом, как правило, прорезиненные и пластиковые конструкции крепятся к асфальту болтами. Габариты искусственной неровности зависят от максимальной разрешенной скорости движения. Принципиально, что установка лежачих полицейских разрешена только на участках дорог с искусственным освещением и обеспеченным водоотводом с проезжей части. Участок дорог, где установлен "лежачий полицейский", должен содержать предупреждающий знак 1.17 "Искусственная неровность", равно как дорожную разметку "шахматные квадратики".

Но тем не менее, многие имеющиеся на дорогах искусственные неровности, увы, не соответствуют требованиям ГОСТа и представляют опасность для автомобилей и седоков. На дорогах нашей страны легко можно обнаружить рукотворные асфальтовые "пупки" причудливой формы или более пологие асфальтовые волны (на более скоростных участках), а также самодельные конструкции из использованных шин и пластиковых несущих конструкций. Иногда вместо настоящих лежачих полицейский применяются 3D-рисунки на плоской поверхности, создающие визуальное ощущение наличия неровности.

Ошибки при проезде лежачих полицейских

Фото: Виктор Толочко/ТАСС

Одной из самых типичных ошибок является преодоление "лежачего полицейского" ходом, не сбавляя скорости. Водители, применяющие такой маневр, действуют по принципу "выше скорость - меньше ям и бугров". Увы, такая практика чревата серьезными повреждениями ходовой части и даже травмами для водителя и пассажиров. Их позвоночники точно не скажут "спасибо" такому водителю.

Не менее частая ошибка - переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается и удары по элементам шасси будут куда серьезнее, чем при разгруженной подвеске. Действовать нужно как раз наоборот - либо тормозить плавно заранее, либо коротко ударить по педали тормоза перед самым препятствием. В последнем случае вы преодолеете "лежачего" с разгруженной, иначе говоря, расслабленной подвеской, минимизировав ударную силу.

Случается, что водители хитрят и пускают через "лежачего" лишь колеса одного борта, смещая автомобиль частично на обочину. Во-первых из-за такого виляния вы можете нарваться на штраф (езда по обочине), а во-вторых, такой способ не ослабляет нагрузку на подвеску. Даже более того - элементы шасси со стороны "лежачего полицейского" подвергаются даже большей нагрузке. Наконец, вы можете еще и поцарапать колесные диски о бордюр.

Как правильно переезжать препятствия

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Наиболее правильной является практика заблаговременного сброса скорости перед препятствием. Его следует проходить плавно, на небольшой скорости. Альтернатива - вышеописанная методика с разгрузкой подвески. Встречается и такой дельный совет - проезжать "лежачих полицейских" под углом к нему.

В этом случае колеса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на ходовую часть минимизируется. Убедитесь только, что при такой методе отсутствуют помехи в виде пешеходов и соседних машин.

Как быть с "лежачими" не по ГОСТу

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Что же предпринять, если на пути встречается кустарно изготовленный "горб" из асфальта или пластика? Тут все зависит от конкретной конфигурации препятствия.

Экстремально высокие нашлепки следует переезжать с большой осторожностью, сбросив скорость до минимальной, а методу переезда такого препятствия по диагонали лучше не использовать - у "легковушек" с небольшим клиренсом есть шанс задеть о препятствие порогом.

Случается и такое, что на пути возникает пластиковый "лежачий" с вырванными из асфальта фрагментами. Здесь главный совет следующий - не следует направлять любое из колес в образовавшееся углубление, стремясь минимизировать раскачку. Дело в том, что из асфальта могут торчать болты и арматура, и вы запросто можете пробить колесо. Гораздо разумнее будет проехать "лежачего"-инвалида, пропустив пробел между колесами.

Что делать, если вы повредили автомобиль при проезде "лежачего полицейского"? Если есть шанс получить компенсацию через суд. Для этого вам нужно найти доказательства того, что "лежачий" был установлен не по ГОСТу. Если это пластиковая сборно-разборная конструкция, проверьте, на месте ли все ее элементы. В противном случае сделайте фото проблемных мест и повреждений вашей машины.

На конструкции должны быть также световозвращающие элементы, а само место установки препятствия обозначено дорожными знаками. Не нашли вышеуказанных условий? Ваши шансы выиграть суд резко возросли.

Что касается бетонных и асфальтовых конструкций, проверьте, есть ли на ней просадки, выбоины и иные повреждения. "Запротоколируете" возможные изъяны. И, наконец, знайте, что контроль за состоянием "лежачих полицейских" осуществляют сотрудники ГИБДД. Поэтому при возможных проблемах при проезде таких препятствий стоит просто вызвать наряд - как при обычном ДТП.